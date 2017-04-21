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Tayfun Talipoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

21 Mart'ta fenalaşan Tayfun Talipoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı

21 Nisan 2017 11:36

İzmir'in Konak İlçesi'ndeki evinde fenalaşıp hayatını kaybeden 55 yaşındaki gazeteci Tayfun Talipoğlu'nun, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan detaylı otopsinin sonucu belli oldu. Buna göre kanında herhangi yabancı bir maddeye rastlanmayan Talipoğlu'nun, kalp krizinden hayatını kaybettiği kesinleşti.

Konak İlçesi Göztepe Mahallesi 76 Sokak'taki evinde geçen 21 Mart'ta fenalaşan gazeteci ve televizyon programı yapımcısı Tayfun Talipoğlu, önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Talipoğlu'nun cenazesi, daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Burada yapılan otopside, Talipoğlu'nun vücudundan doku ve kan örnekleri alındı. Kars'ta dünyaya gelen ve meslek hayatında birçok başarıya imza atan Tayfun Talipoğlu, Ankara'daki Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kesin ölüm nedeni kalp krizi 

Daha önce 2 kez kalp krizi geçiren ve stent takılan Talipoğlu'nun, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan detaylı otopsinin sonucu çıktı. Buna göre, kanında herhangi yabancı bir maddeye rastlanmayan Talipoğlu'nun, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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