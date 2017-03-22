Tayfun Talipoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu, tedavi altına alındığı hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tayfun Talipoğlu için, Ankara'da ilk olarak Oran’daki cemevinde düzenlenen törenin ardından, Kocatepe Camii'nde ikinci bir cenaze töreni düzenlendi. Talipoğlu, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere binlerce kişinin alkışlarıyla uğurlandı.

Gazeteci, televizyon programcısı Tayfun Talipoğlu’nun cenaze törenine çok sayıda gazetecinin yanı sıra iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, yerel yöneticiler ve sevenleri katıldı. Kalabalık Kocatepe Camii’nin avlusuna sığmadı. 55 yaşında hayata veda eden Talipoğlu, alkışlar, sloganlar, marşlar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Fotoğraflarla Talipoğlu'nun son yolculuğu...

"Her türküyü çalmaz bizim telimiz, seni unutmayacağız"

Törene, Tayfun Talipoğlu'nun babası Yalçın Talipoğlu, oğlu Candaş Talipoğlu ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay ile Levent Gök, CHP Yalova Milletvekili Muharren İnce, eski TBMM Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Talipoğlu'nun naaşı omuzlarda taşınırken tabutuna çiçekler atıldı ve uzun süre alkışlandı. Cenaze aracı ilerlerken aracın arkasına, üzerinde "Her türküyü çalmaz bizim telimiz, sevda olmalı, gönüle giden yol olmalı, seni unutmayacağız" yazılı pankart asan bir grup, Çav Bella şarkısını söyledi. Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görülen törenin ardından Talipoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tayfun Talipoğlu hakkında

1962 yılında Kars'ta doğan Tayfun Talipoğlu, İlkokulu Malatya Şeker İlkokulu ve Eskişehir Yunus Emre İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Eskişehir'de, liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu. Siyasi görüşleri nedeniyle kaymakam yapılmadı ve bu süreçte kargoculuk, Ankara düğün salonlarında ve pavyonlarında orkestra solistliği gibi birçok değişik iş yaptı. Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamına önce Star1'de, sonra ATV'de haber muhabiri olarak devam etti. 1995 yılından itibaren önce ATV'de, 1999'dan beri de NTV'de Bam Teli programını hazırlayıp sunarak mesleğine devam etti. Takvim, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gazetelerinde köşe yazarlığı da yapan Talipoğlu evli ve bir çocuk babasıydı.

Benim Yolum, Ne Çoktular Ne Kadar Çocuktular, Eskiyen Yüzümün Yeni Gülümseyişi, Çoluk Çocuk Yazıları, Eşekle Gelen Aydınlık adlı kitapları bulunan Talipoğlu'nun, Seyyah ve Bam Teli Yol Müzikleri adlı şiir ve türkü kasetleri de vardı.

Haziran 2008'den itibaren TRT-1 de Bam Teli programının yanı sıra Nasılsınız isimli bir tartışma programı da sunan Talipoğlu, aynı zamanda Ekim 2007'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'ydi. Tayfun Talipoğlu 2015 Genel Seçimleri'nde CHP'nin 5. sıradan Aydın Milletvekili adayıydı.

Tayfun Talipoğlu'nun yaşamını yitirmeden önce üzerinde çalıştığı 'Hayır' şarkısı...