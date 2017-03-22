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Fotoğraflarla Tayfun Talipoğlu'nun son yolculuğu...

22 Mart 2017 18:21

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İzmir’deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda 55 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tayfun Talipoğlu, Ankara'da ilk olarak Oran’daki cemevinde düzenlenen törenin ardından, Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Törene, Tayfun Talipoğlu'nun babası Yalçın Talipoğlu, oğlu Candaş Talipoğlu ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay ile Levent Gök, CHP Yalova Milletvekili Muharren İnce, eski bakanlardan Hikmet Çetin, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

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Talipoğlu, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere binlerce kişinin alkışlarıyla İzmir'e uğurlandı.

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Cenaze namazının ardından Talipoğlu'nun naaşı omuzlarda taşınırken tabutuna çiçekler atıldı ve uzun süre alkışlandı.

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Gazeteci, televizyon programcısı Tayfun Talipoğlu’nun cenaze törenine çok sayıda gazetecinin yanı sıra iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, yerel yöneticiler ve Talipoğlu’nun sevenleri katıldı.

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Kalabalık Kocatepe Camii’nin avlusuna sığmadı. 55 yaşında hayata veda eden Talipoğlu, alkışlar, sloganlar, marşlar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

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