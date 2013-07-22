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Talipoğlu, 'O... çocukları' sözü için hayat kadınlarından özür diledi

Tayfun Talipoğlu, Gezi direnişi sırasında, polisin bir kafenin içine gaz bombası atmasını eleştirdiği küfürlü tweti sebebiyle ifadeye çağrılmıştı. Talipoğlu, bugün ifade verdi

22 Temmuz 2013 16:20

Talipoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe yerleşkesinde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.
 
Emniyet girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Talipoğlu, "İfadeye geldim. Twitter hesapları yüzünden kendileri davet ettiler. Bu işten bir şey çıkacağı yok. Çünkü zaten twitter da bir şey yok. Benim polislerle ne derdim olabilir. Ben valisini davet ediyorum, 'Gelin bu işi durdurun' diye.
 

Polis annelerinden ve hayat kadınlarından özür diledi

 
O tweet için tüm hayat kadınlarından özür diliyorum. Tüm annelerden, polis annelerinden özür diliyorum. Çünkü bana, cinsiyetçi ve cinsel içerikli küfür yakışmaz. Ama yine de birileri insanların kafasına, gözüne nişan alarak, gaz bombası atsa insan bir küfür eder, şimdi bireysel bir küfür ararsın orada. Ama anneleri falan hedef almak yakışmadı. Benim tarzım değildi. Ama işte, can havliyle insan onları söyleyebiliyor. Aynı şeylere maruz kalsam yine aynı şeyleri yaparım. Ancak, başka küfür bulurum.
 

'O... çocukluğu' dedim'

 
Orada dikkat edilirse, O… çocukluğuna diyorum. O… çocukları demiyorum. Bunu hangi işgüzar O…çocukları olarak yaptı. Bu çocuklara ben ne diyebilirim. Hepsi benim canlarım ciğerlerim. Birisi bunlara 'Saldır' diyor, saldırıyor. 'Vur' diyorlar, vuruyor. Bu çocukların Yozgat Polis Okulu'nda 3 ay önce derslerine gitmiş adamdım. 3 ay sonra buraya geldiler.
 

'Sözümün arkasındayım'

 
Ben kafedeydim. Halep Pasajı, Atlas Pasajı'nın bombalandığı gündü. İçeride İngiliz çocuklar filan da vardı, turistler. Çocuklar kusmaya başladılar. İşin içine çocuk girdiği zaman ben deliriyorum arkadaşlar, mesele budur. Küçücük çocukların olduğu yere bunu yaparsanız olmaz. Bu yanlış bir iş. Üzücüdür. Ama kimseyi şahsi hedef almadım. Sadece 'Durdurun bu O… çocukluğunu' yazdım. Ama tekrar tekrar söylüyorum, Sözümün arkasındayım. Birileri yine birilerinin kafasına nişan alarak, bir şey atıyorsa bunu söylerim. Nasıl polis, kendisine taş gelince küfredebiliyorsa, insanlar da küfreder ama küfrün niteliği yanlıştı" diye konuştu.
 
Tayfun Talipoğlu, polislerin bir kafenin içine gaz bombası atmasının ardından şu tweeti atmıştı:
 
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Attığı 8 ayrı tweet sorulan Talipoğlu, yaklaşık 1 saat süren ifadenin ardından emniyetten ayrıldı.

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