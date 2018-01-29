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Spor

Tayfun Korkut sahaya iniyor

İlk maçı Yunus Mallı'ya karşı Temel ELCİVAN / DUISBURG, (DHA) Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta göreve getirildiği açıklanan teknik direktör Tayfun Korkut'un, yeni takımının başında ne zaman sahaya çıkacağı belli oldu

29 Ocak 2018 23:14

İlk maçı Yunus Mallı\'ya karşı

Temel ELCİVAN / DUISBURG, (DHA)

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart\'ta göreve getirildiği açıklanan teknik direktör Tayfun Korkut\'un, yeni takımının başında ne zaman sahaya çıkacağı belli oldu.
Alınan kötü sonuçlardan sonra teknik direktör Hannes Wolf ile yolları ayrılan VFB Stuttgart, bugün 2019 yılına kadar Tayfun Korkut ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Daha sonra Stuttgart Kulübü\'nden yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Tayfun Korkut\'un yarın takımın başında antrenmana çıkacağını belirtildi.
İLK MAÇI YUNUS\'A KARŞI
Tayfun Korkut, Stuttgart\'ın başında ilk maçına cumartesi günü Yunus Mallı\'nın takımı Wolfsburg karşısında çıkacak. Korkut\'un çalıştıracağı Stuttgart\'ın kadrosunda orta saha oyuncusu olan Berkay Özcan da bulunuyor. Ayrıca Stuttgart, 1 Ocak\'ta eski Beşiktaşlı futbolcu Mario Gomez\'i de renklerine bağlamıştı.

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