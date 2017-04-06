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Spor

Tayfun Korkut galibiyetle tanıştı

Bayer Leverkusen, deplasmanda Darmstadt 98'i 2-0 yendi

06 Nisan 2017 17:42

Bundesliga'nın 27. haftasında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Darmstadt 98'i 2-0 yendi.

Jonathan-Heimes Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen, Julian Brandt'ın 15. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da üstün futbolunu sürdüren konuk ekip, Kevin Volland'ın 56. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayer Leverkusen maçı 2-0 kazandı.

Bayer Leverkusen'de milli futbolcu Ömer Toprak, 90 dakika forma giydi. Darmstadt 98'de top koşturan Türk futbolcu Hamit Altıntop da mücadelenin tamamında sahada kaldı.

Bundesliga'nın 27. haftasında Türk teknik direktör Tayfun Korkut yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Darmstadt 98'i 2-0 yendi.

Jonathan-Heimes Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen, Julian Brandt'ın 15. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da üstün futbolunu sürdüren konuk ekip, Kevin Volland'ın 56. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayer Leverkusen maçı 2-0 kazandı.

Bayer Leverkusen'de milli futbolcu Ömer Toprak, 90 dakika forma giydi. Darmstadt 98'de top koşturan Türk futbolcu Hamit Altıntop da mücadelenin tamamında sahada kaldı.

Bu galibiyetle Bayer Leverkusen, puanını 35'e çıkardı. Üst üste 3. mağlubiyetini yaşayan ligin son sırasındaki Darmstadt 98 ise 15 puanda kaldı.

Öte yandan Tayfun Korkut, Bayer Leverkusen'in başında çıktığı 5. maçta ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, 42 yaşındaki teknik adam yönetiminde lig ve Avrupa'da çıktığı 4 maçta 3 kez berabere kalıp bir defa da mağlup olmuştu.

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