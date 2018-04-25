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Tayfun Duygulu: Kayahan'ı ittim, bana bıçak çekti

"Aramızda ufak çaplı bir tartışma geçti"

25 Nisan 2018 14:51

Kayahan’ın eski damadı 90’lı yılların pop müzik şarkıcısı Tayfun Duygulu yaşadıkları bir kavga sırasında Kayahan’ın kendisine bıçak çektiğini anlattı.

Pal Radyo’da Hakan Küfündür’ün konuğu olan Duygulu, olayın kendi imzasını taşıyan, Kerim Tekin’in okuduğu ‘Kar Beyazdır Ölüm’ şarkısı yüzünden yaşandığını açıkladı.

Duygulu şöyle konuştu, “Kayahan abiyi öncelikle saygı ile anıyorum. Şarkıyı ben başta Nilüfer için yazdım. Bu durumu da sonrasında Kayahan öğrendi ve aramızda ufak çaplı bir tartışma geçti. Tabii benim biraz hatam vardı. Tartışma esnasında onu itmiştim. Sonra birden 20 santim boyunda bir bıçak buldu ve bıçağı bana çekti. Sonra araya birileri girdi olay yatıştı.”

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