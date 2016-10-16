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Kültür-Sanat

Tayfun Atay: Rasim Ozan Kütahyalı, 'kitsch'leşmiş 'yeni Türkiye'mizin seküler tonlamalı yüz akı!

Derin Futbol ekibinin başrolde oynadığı 'Adam Mısın?' 18 Kasım'da vizyona giriyor

16 Ekim 2016 12:00

Derin Futbol'da yorumculuk yapan Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener'in başrolde oynadığı "Adam mısın!" filminin fragmanını değerlendiren Cumhuriyet yazarı Tayfun Atay, "Derin Futbol' ekibinin sinemaya çok daha 'samimi' bir üslup ve içerikle transferini vaat eden 'Adam mısın!', hayırlara vesiledir" dedi. Atay, yazısında “Derin Futbol'da olduğu gibi 'Adam mısın!'da da 'kitschkomedi' akışının 'climax' noktasına Rasim’le çıkılacağı anlaşılıyor. Onu fragmanda Serdar Ortaç-vari, ama Serdar’ın klibinde karşımıza çıkandan farklı ebatta, gürbüz mü gürbüz bir genç kadının göbeğinden zeytin yeme noktasında izliyoruz" görüşünü dile getirdi. Tayfun Atay, "Rasim Ozan, bir parça liberalizm, bir parça entelektüelizm, bir parça siyaset, bir parça magazin, bir parça futbol, bir parça Galatasaray, bir parça AKP, bir parça devlet, bir parça belagat, bir parça polemik, bir parça gevezelik, bir parça delilik, bir parça Nagehan Alçı, bir parça Serdar Ortaç ve bir parça Tayyip Erdoğan’dır" dedi. Tayfun Atay, yazısında "Rasim, tüketim kapitalizminin dini de tüketmesiyle, İslâmcılığın post-İslâmizme çözülmesiyle, dindarlığın da dinbazlığa bozulmasıyla neşvünema bulan, 'kitsch'leşmiş 'Yeni- Türkiye'mizin seküler tonlamalı bir yüz akıdır" ifadelerine yer verdi.

 

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