Tayfun Atay: FETÖ'yü lanetlerken çekilen selfie'ler, belki de onların eski 'Zaman'larının üzerine örtülen örtüdür

Cumhuriyet yazarı Tayfun Atay, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında halkın sokağa çıkmasıyla ilgili olarak, "Düne kadar evlerinin misafir odalarında ya da dükkânlarındaki sehpaların üzerinde bu gazeteyi eksik etmeyenler, o kitapları elden ele, evden eve dolaştıranlar, şimdi meydanlarda size tazimler eşliğinde FETÖ’yü lânetlerken çektirdikleri “selfie”leri sağa-sola servis ediyor olabilirler" dedi.

Tayfun Atay'ın, "Gülen’in kitaplarını kim okuyordu?" başlığıyla yayımlanan (22 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

“Kuru fasulyenin nimetleri”nden mi söz etsem diye oflaya-puflaya bir saati tükettim ne yazacağıma karar vermek için…

OHAL işte bu hâldir!..

O kadar sıkıştım ki neredeyse gazeteye haber gönderecektim yazmayacağım diye…

Sonra bir baktım, şu yaşadığımız dehşetten neşe, trajediden komedi çıkmasının önüne yine de geçilemiyor, vurdum kalemi kâğıda!..

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Gazetelerde haber şu: Yozgat-Sorgun’da çeşme başına bırakılan şüpheli kolilerin içinden Fethullah Gülen’e ait 560 kitap çıkmış.

Karabük’te de ormanlık alanda Gülen’e ait kitapların yanı sıra “Risale-i Nûr” kitapları bile bulunmuş!..

Millet FETÖ’cülük töhmeti altında kalmamak için Said Nursî’yi de kurban etmiş, iyi mi?! O yüzden aman sakın şu halin, pardon OHAL’in içinde “Bediüzzaman” lâfzını da etmeyin, n’olur n’olmaz!..

Devamla: Çanakkale Lâpseki’de de, Kütahya Tavşanlı’da da çöp konteynerlerinden Gülen’e ait kitaplar çıkmış.

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Hay Allah iyiliğinizi versin!..

Yahu meydanlarda “demokrasi nöbeti” tutmaktan vakit bulup nasıl da araya bu “ince” titizlik ve temizliği sıkıştırdınız, helâl olsun size!..

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Evet, büyük ihtimal, bu memlekette şimdi “demokrasi nöbeti”ne koyulmuş halkımın içinde düne kadar bu kitapları evinin en görünür yerlerine dosta-düşmana ibretlik koyanlardan geçilmiyordu!..

Bakın mesela Zaman, bu ülkede abonelik yoluyla muazzam tiraj alan bir gazeteydi. 1 milyonun üzerinde baskı sayısı söz konusuydu.

Elbette birkaç bin kişi hariç gazeteyi kimse okumuyordu. Ama memleket sathında, Anadolu’nun bağrında hangi eve veya hangi esnafın, zanaatkârın dükkânına girseniz önünüzdeki sehpada gazeteyi görüyordunuz.

Kıraat için değil, “kariyer” için oraya konulmuş bir gazeteydi o. Dindarın da, muhafazakârın da ve evet AKP’linin de “statü simgesi”ydi.

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Şimdi bir düşünün: 1 milyonun üzerinde tiraj… Çarpan etkisini de değerlendirin!.. Acaba İstanbul’dan Ankara’ya ve Anadolu’nun dört bir yanına bu kadar büyük dağıtım ağına sahip bu yayını, ayrıca onca Fethullah Gülen kitabını (okuyanlar değil) “tüketenler”, şimdi neredeler?..

Bürokrasiden, kamu kuruluşlarından, üniversitelerden istediğiniz kadar çok insanı uzaklaştırın, bunun karşılığını bulmaya yetmez.

O yüzden meydanlara bakmayı da ihmal etmeyin!

Düne kadar evlerinin misafir odalarında ya da dükkânlarındaki sehpaların üzerinde bu gazeteyi eksik etmeyenler, o kitapları elden ele, evden eve dolaştıranlar, şimdi meydanlarda size tazimler eşliğinde FETÖ’yü lânetlerken çektirdikleri “selfie”leri sağa-sola servis ediyor olabilirler.

Kim bilir belki de onların eski “zaman”larının üzerine serilen örtüdür bu “selfie”ler… Aman kimse görmesin, bilmesin, hatırlamasın diye!..

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Hâsılı kelâm, o yeri göğü inleten meydanlara da dikkat etmek gerekir!..

Unutmayın, bu toplum bir bütün olarak o lânetli darbe girişimi karşısında, demokrasinin ve sizin yanınızda durdu.

Ve meydanlarda olanlar mı daha güvenilir, olmayanlar mı, bunu da iyi düşünün!

Bakın yaver olarak, emir subayı olarak, koruma olarak, yani “sizden yana” olarak neredeyse şahdamarınızdan da yakınmışlar size!..

Burnunuzun ucunda göremediğinizi, şimdi meydanlara karışmış, “selfie”lere sarınmış halde de göremiyor olabilirsiniz.

Eski “zaman”lardan ders çıkarın!..