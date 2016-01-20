Taybet İnan'ın eşi: Kurşunlardan eşimi alamadım, ip attım tutması için ama tutamadı...

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 14 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 37 gün sonra kısmen kaldırıldı. Yoğun çatışmaların yaşandığı ilçede 18 Aralık’ta öldürülen ve cenazesi 7 gün sonra vurulduğu yerden alınan Taybet İnan’ın eşi Halit İnan, “Eşim mazlumdu. Vurulduğunda yetişip almak istedim ama kurşunlardan yanına gidemedim. Ben ona bakıyordum o bana” dedi.

14 Aralık’ta Silopi’de ilan edilen sokağa çıkma yasağı önceki gün Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamayla kaldırıldı. Valilik, yasağın ikinci bir emre kadar her gün saat 18.00 ile 05.00 arasında uygulanacağını duyuruldu. Yasağın gündüz kaldırılmasıyla yoğun çatışmaların izleri de ortaya çıkmaya başladı. Zaman’dan İsmail Avcı’nın haberine göre, barikat ve hendeklerin kaldırıldığı görülürken, günler süren çatışmalardan dolayı onlarca evde büyük hasar oluştuğu ortaya çıktı. Çatışmaların yaşandığı Zap, Başak ve Cudi mahallelerinde okulların yandığı, camilerin çatışmalardan dolayı büyük zarar gördüğü anlaşıldı. Yasağın kalkmasının ardından Cizre'den Silopi'ye kadar dört ayrı güvenlik noktası oluşturuldu. İlçeye girmek isteyen ve çıkan bütün vatandaşların kimlik kontrolü yapıldı. Çatışmalar sebebiyle başka ilçelere göç edenler de Silopi'ye girmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü. Silopililer, öğlen saatlerine doğru ilçeye girebildi.

Evinin yıkıldığını anlatan vatandaşlardan Leyla Aydın, “Evimde kullanabileceğim hiçbir eşya kalmadı. Sütüm kesildi, 9 aylık bebeğim aç kaldı. Allah rızası için artık huzur gelsin” dedi.

Komşusuna gitmek isterken sokak ortasında vurulan ve cenazesi günlerce yerde kalan 57 yaşındaki Taybet İnan'ın eşi Halit İnan da, eşinin mazlum olduğunu ve hiç kimseye zararının olmadığını söyledi. Eşinin vurulduğu anı anlatan İnan, şöyle konuştu: “Eşim karşıya geçmek isterken vuruldu ve yere düştü. Ben yetişip almak istedim ama kurşunlardan yanına gidemedim. Ona seslendim, yaralıydı. Sokağa giremeyince ona ipi attım ve tutmasını istedim ama yaralıydı, tutamadı. Ben ona bakıyordum, o da bana bakıyordu. Seslendim, ilk önce cevap verir gibi yaptı ama konuşamadı.” Taybet İnan’ın cenazesi 23 gün sonra toprağa verilmiş eşi ve çocukları cenazeye katılamamıştı.