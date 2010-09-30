T24 LogoT24 Logo
Magazin

TAYAD'lılardan Pekkan'a sitem

Pekkan, yanlışlıkla TAYAD’lıların standına gelince 'Size uğrayacağım' diyerek apar topar uzaklaştı.

30 Eylül 2010 03:00

T24 - Süperstar Ajda Pekkan, yıllar sonra hayvan hakları için çıktığı İstiklal Caddesi’nde yanlışlıkla TAYAD’lıların standına gelince “Size uğrayacağım” diyerek apar topar uzaklaştı.

Ajda yanlış standa gitti

Evinde çok sayıda kedisi ve köpeği bulunan Ajda Pekkan dün hayvan hakları için Beyoğlu’ndaydı. Uzun yıllar sonra ilk kez İstiklal Caddesi’ne yaya olarak gelen Pekkan, oyuncu Tuna Arman’ın bireysel olarak 15 Ağustos’ta başlattığı “Hayvanlara yapılan şiddet ve tecavüz Türk Ceza Kanunu’na alınmalı ” kampanyasına destek verdi. 4 korumanın çevresinde etten duvar ördüğü Pekkan İstiklal Caddesi ’nde halkın yoğun ilgisinden dolayı yürümekte güçlük çekti. Pekkan önce şaşırarak  ‘Tutuklu TAYAD’Lılara (Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği) özgürlük’ standına uğradı. Ancak geldiği standın yanlış olduğunu öğrenen sanatçı “Size daha sonra uğrayacağım” diyerek oradan ayrıldı. TAYAD’lılar söz verdiği halde daha sonra standlarına uğramayan Ajda Pekkan’a “Hayvanlara gösterdiğiniz ilgiyi insanlara da gösterin” diyerek sitem ettiler.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24