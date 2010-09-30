TAYAD'lılardan Pekkan'a sitem

T24

Evinde çok sayıda kedisi ve köpeği bulunan Ajda Pekkan dün hayvan hakları için Beyoğlu’ndaydı. Uzun yıllar sonra ilk kez İstiklal Caddesi’ne yaya olarak gelen Pekkan, oyuncu Tuna Arman’ın bireysel olarak 15 Ağustos’ta başlattığı “Hayvanlara yapılan şiddet ve tecavüz Türk Ceza Kanunu’na alınmalı ” kampanyasına destek verdi. 4 korumanın çevresinde etten duvar ördüğü Pekkan İstiklal Caddesi ’nde halkın yoğun ilgisinden dolayı yürümekte güçlük çekti. Pekkan önce şaşırarak ‘Tutuklu TAYAD’Lılara (Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği) özgürlük’ standına uğradı. Ancak geldiği standın yanlış olduğunu öğrenen sanatçı “Size daha sonra uğrayacağım” diyerek oradan ayrıldı. TAYAD’lılar söz verdiği halde daha sonra standlarına uğramayan Ajda Pekkan’a “Hayvanlara gösterdiğiniz ilgiyi insanlara da gösterin” diyerek sitem ettiler.