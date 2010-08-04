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Yaşam

TAYAD'lılar oturma eylemi yaptı

TAYAD üyeleri, gözaltına alınıp tutuklanan 17 TAYAD üyesinden serbest bırakılmayan 9 kişi için eylem yaptı.

04 Ağustos 2010 03:00

T24- Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD), 15 Haziran’da İstanbul, Ankara ve İzmir’de evleri basılarak gözaltına alınan ve tutuklanan 17 TAYAD üyesinden 8 kişinin serbest bırakıldığını açıklayarak, geri kalan 9 kişinin de tahliye edilmesini istediler. Ankara’daki oturma eyleminde 5 TAYAD üyesi gözaltına alındı.


Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı'nın merkez binası önünde toplanan TAYAD üyesi yaklaşık 25 kişilik grup, basın açıklaması yaptı. Tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen gruptakiler, açıklamanın ardından oturma eylemi başlattı. Yaklaşık bir saat bina önünde eylemlerini sürdüren gruptakiler daha sonra dağıldı. Söz konusu gruptan 5 kişi İzmir Caddesi’ne giderek arkadaşlarının serbest bırakılması için imza toplamaya ve bildiri dağıtmaya başladı. 5 kişiye Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan TAYAD üyeleri sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


İstanbul Sütlüce’deki AKP il binası önünde dün bir saatlik oturma eylemi yapan TAYAD’lılar “Hasta tutsakları tecritle öldürmek serbest, cenazelerine katılmak suç”, “Tutuklu TAYAD’lılar serbest bırakılsın
 bırakılsın”, “AKP’nin Güler Zere’yi öldürmesi suç değil, AKP’yi protesto etmek suç” yazılı pankart ve dövizleri açarak“Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz” sloganları attı.

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