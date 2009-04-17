Tavuklu pilav yiyen 24 öğrenci zehirlendi

Trabzon’un Maçka ilçesindeki İmam Hatip Kız Öğrenci Yurdu'nda dün akşam Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 24 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.



Merkez Mahallesi'ndeki İmam Hatip Kız Öğrenci Yurdu'nda, dün akşam Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında verilen tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerde bir süre sonra zehirlenme belirtileri görüldü. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen 24 kız öğrenci, yurt görevlileri tarafından Maçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



