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Yaşam

Tavukların su içtiği leğende boğuldu

20 Nisan 2009 16:06

Karaman'da tavukların su içmesi için bırakılan leğene düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Elmadağ köyünde 1 yaşındaki Muammer Sakür, evlerinin bahçesinde, tavuklar için su bırakılan leğenin içine düşerek boğuldu.

Çocuğuna bakmak için bahçeye çıkan anne Selver Sakür, Muammer Sakür'ün leğen içindeki cesediyle karşılaştı.

Eve gelen Jandarmaya ekipleri ve Savcılık, olayla ilgili inceleme yaptı. İşlemlerinin ardından küçük çocuğun cesedi otopsi için Konya'ya gönderildi.

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