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Sağlık

'Tavuklarda mikrop' iddiasına soruşturma

Gizli çekilen görüntüler ve fotoğraflardan elde edilen kanıtlarda, kümes hayvanlarına ölümcül mikroplar bulaşabileceğine dair tespitler yapıldığı belirtildi

24 Temmuz 2014 11:38

İngiltere’nin en büyük kümes hayvancılığı şirketinin sağlık kurallarına uymadığı ve hayvanlardan insanlara ölümcül hastalıkların bulaşabileceği iddia edildi.

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere'de kümes hayvanları endüstrisinde hijyen ve temizlik sorunları olduğuna ilişkin araştırmaların ardından ülkenin önde gelen üç süpermarket zincirinin de acil soruşturma açtığını yazdı.

Gizli çekilen görüntüler ve fotoğraflardan elde edilen kanıtlarda, kümes hayvanlarına ölümcül mikroplar bulaşabileceğine dair tespitler yapıldığı belirtildi.

Guardian'ın haberinde kümes hayvanlarında görülen ölümcül bakterilerin pişme sürecinde öldüğü anlaşılsa da İngiltere'de 280 bin kişinin tüketilen tavuklar nedeniyle hasta olduğu aktarılıyor.

Guardian'ın beş aylık araştırmaları sonucunda, İngiltere'nin en büyük iki kümes hayvanı üretici şirketi 2 Sisters Food ve Faccenda'da hijyenik şartların sağlanmadığı öne sürülüyor. Bu iki şirketin de ürünlerini ülkenin önde gelen süpermarket zincirlerine tedarik ettiği belirtiliyor.

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