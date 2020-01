'Tavukla Yaratıcı Tarifler' Yemek Yarışması'na Türkiye'nin dört bir köşesinden tarif yağdı

ANKARA, (DHA) - BEYAZ Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği ve Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu\' tarafından düzenlenen \'Tavukla Yaratıcı Tarifler\' Yemek Yarışması\'nda kinoa, kabak çiçeği, ısırgan otu, lavanta, avakado gibi alışılmadık malzemeler kullanan yarışmacılar, jüri üyelerine farklı ve özgün lezzetler sunmayı başardı. Türkiye\'nin dijital ortamda yapılan en büyük ödüllü yarışmasının kazananı, krallara layık \'Roll Chicken Royalee\' tarifiyle Bolulu Sercan Ergün oldu.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği ve Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformu\'nun ikincisini düzenlediği \'Tavukla Yaratıcı Tarifler\' Yemek Yarışması\'na Türkiye\'nin dört bir köşesinden adeta tarif yağdı. Bin kişinin 450 özgün tavuklu lezzet tarifi ile başvurduğu yarışmanın kazananı kendi ifadesiyle krallara layık bir yemek olduğuna inandığı için \'Roll Chicken Royalee\' ismini verdiği tarifiyle 26 yaşındaki Sercan Ergün oldu. Yarışmaya İstanbul\'dan katılan, ailesinin kökenlerinin saray mutfağına dayandığını ve aslen Bolulu olduğunu söyleyen Sercan Ergun, yarışmadan kazandığı 7 bin 500 TL\'lik büyük ödülü, doğmasını heyecanla beklediği kızı Tanem için harcayacağını söyledi.

Türkiye\'nin dijital platformda düzenlenen en büyük ödüllü yarışmasında Pesto Sos Eşliğinde Kinoalı Tavuk Bohça\' tarifi ile yarışmaya Konya\'dan katılan Meryem Nur Boz ikinciliği kazanarak 5 bin TL ödülün sahibi olurken, \'Greyfurt Soslu Patlıcanlı Tavuk\' tarifi ile yarışmaya İstanbul\'dan katılan Tülay Gündoğdu, üçüncü sırada yer alarak 2 bin 500 TL kazandı.

2. Tavukla Yaratıcı Tarifler\' Yemek Yarışması\'nın Finali, İstanbul Koşuyolu\'nda bulunan EKS Mutfak Akademi\'de yapıldı. 450 tarif arasından finale kalan 8 kadın, 2 erkek toplam 10 yarışmacı, özgün tariflerini bu kez Jüri karşısında pişirdi.

BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Öztürk, Şenpiliç Pazarlama Müdürü Şenpiliç Pazarlama Müdürü Fisun Aysu, Şef Eyüp Kemal Sevinç, Şef-Gurme Haldun Tüzel, Yemek Stilisti İnci Bak ve Diyetisyen Olcay Barış\'ın, bir saat süren yemek pişirme maratonu sonunda İzmir, Samsun, Konya, Balıkesir, Kocaeli ve Antalya\'dan katılan 10 finalistin pişirdiği özgün yemekleri tek tek tattı ve puan verdi. Yarışma sonunda kazananlara ödülleri düzenlenen törenle jüri üyeleri tarafından verildi.

\'2.Tavukla Yaratıcı Tarifler\' Yarışması\' Sözcüsü Ünlü Şef Eyüp Kemal Sevinç, yarışmanın mutfak kültürümüze katkı sağladığını ve yeni lezzetler kazandırdığını belirtti ve finale kalan 10 tarifle birlikte 40 tarif daha seçilerek kitaplaştırılacağını söyledi.

Sağlıklı Tavuk Platformu\'nun amacının beyaz eti tanıtmak, sağlıklı ve ucuz olduğunu anlatarak tüketimini arttırmak olduğunu söyleyen BESD-BİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Öztürk ise Türkiye\'nin et tüketimi konusunda dünyanın gerisinde olduğunu söyledi.

Kişi başına düşen tavuk etinin 23 kg, toplam et tüketiminin ise 38 kilolarda olduğunu belirten Öztürk, ABD\'de kişi başına et tüketiminin 95 kg, Avrupa Birliği ülkelerinde 68-70 kg civarında olduğunu söyledi. Tavuk etinin Türkiye\'de ucuz olduğuna dikkat çeken Öztürk, \"İnanıyorum ki 5-10 yıl içerisinde tavuk eti tüketimini 35 kilolara çıkaracağız\" dedi.