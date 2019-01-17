Tavuk yumurtası üretimi Kasım'da 1.7 milyar adet oldu

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.3 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.1 arttı ve 1.7 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Kümes Hayvancılığı Üretimi, Kasım 2018” verilerine göre;

“Kesilen tavuk sayısı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 azalarak 100 milyona çekildi.

“Kesilen hindi sayısı ise 521 bin adet ile bir önceki aya göre yüzde 10.2 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.5 arttı.

“Tavuk eti üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 4.1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 azalarak, 174 bin 483 tona düştü.

“Kasım ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 12.6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 azaldı ve 4 bin 954 ton oldu.”

“Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 azaldı.” (Grafik)