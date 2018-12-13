Tavuk yumurtası üretimi Ekim'de 1.7 milyar adete yükseldi

İstanbul, 13 Aralık (DHA) – Tavuk yumurtası üretimi Ekim\'de yıllık bazda yüzde 2.1 artışla 1.7 milyar adete yükselirken, hindi eti üretimi yıllık yüzde 14.6 artarak 5 bin 666 tona çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Kümes Hayvancılığı Üretimi, Ekim 2018” verilerine göre;

“Kesilen tavuk sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 6.6 artarak 101 milyon adet olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.0 azaldı.

“Ekim ayında kesilen hindi sayısı bir önceki aya göre yüzde 4.2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 artarak 580 bin adet oldu.

“Tavuk eti üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 9.6 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 azaldı.

“Ekim ayında hindi eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 3.8 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.6 artışla 5 bin 666 ton olarak gerçekleşti.

“Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2.1 azalarak 181 bin 952 ton oldu.

“Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 azaldı.

“Tavuk yumurtası üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4.6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak 1.7 milyar adet oldu.” (Grafik)