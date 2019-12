Tavuk suyuna çorba ilaçtan daha faydalı!

Gripten kolunuzu kaldıracak haliniz kalmasa bile son enerjinizi de tavuk suyu çorba pişirmeye kullanın ve iyileşin!



İnsanlarla temas halindeyseniz; vaktinizin bir kısmını burun çekerek, öksürerek, hapşırarak geçirmeniz kaçınılmazdır. Soğuk algınlığına yakalanmaktan kurtulmanın herhangi bir yolu yoktur. Soğuk algınlığını, tam anlamıyla tedavi de edemezsiniz. Ama daha çabuk kurtulmanızı sağlayan bazı yöntemler vardır. Prof. Dr. Mehmet Öz’ün Sabah gazetesindeki yazısına göre; üç yöntem bu süreci hızlandırmak için gerçekten de etkilidir. Bunlar, soğuk algınlığının süresini 5 ya da 3 güne düşürebilir. O yüzden, hastalandığınızı hissettiğiniz ilk anda bunlardan birini yapın:



Günde 4 fincan için



1. Tavuk çorbası: Günde dört fincan için. Bu çorbadaki malzemelerin, ateş düşürücü özellikleri var. Bunlar, akyuvarların solunum yollarınıza göç edip ateşlenmeye yol açmasını engelliyor. Tavuk çorbası, sümük oluşumunu da engelliyor. Ayrıca sıcaklığı ve buharı burnun açılmasına yardım ediyor.



2. C vitamini desteği: Günde dört defa, bol suyla 500 mg'lık vitamin alın. Nasıl işe yaradığı bilinmiyor ama araştırmalar yaradığını gösteriyor.



3. Çinko takviyesi: Altı saatte bir, bir tablet alın. Bağışıklık sisteminizin çalışmak için çinkoya ihtiyacı var. Ama hastalığa karşı önlem olarak çinko tabletleri içmeyi alışkanlık haline getirmeyin. Çünkü günde 100 mg'dan fazla çinko almak, bağışıklık sisteminize zarar verir. (Her tablette 13-20 mg. arası çinko var.) Bu arada, ellerinizi yıkamayı ve alkol bazlı bir el dezenfektanını sık sık kullanmayı da unutmayın. Her ne kadar soğuk algınlığını önleyemeseniz bile hastalığa yakalanma riskini düşürmüş olursunuz.