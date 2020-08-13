Tavuk kanadında Covid-19 çıktı

Çin'in güneyindeki Shenzhen kenti hükûmeti, Brezilya'dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadı örneğinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yerel hastalık kontrol merkezleri, haziran ayından bu yana et ve deniz ürünleri ithalatında gerçekleştirilen rutin taramalar kapsamında tavuk kanatlarından alınan bir yüzey örneğini test etti. Reuters'ta yer alan habere göre, Shenzhen'in sağlık yetkilileri, potansiyel olarak bozulmuş gıda ürünleriyle temas etmiş olabilecek herkesi izledi ve test yaptı.

Sağlık yetkilileri ayrıca enfekte grubun yakınında depolanan gıda ürünlerini test etti. Tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Pekin'deki Brezilya büyükelçiliği açıklama talebine yanıt vermedi.