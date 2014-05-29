Tavuk döneri 20 kişiyi hastanelik etti

Batman'da bir lokantada tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan aralarında çocuk ve hamilelerin de bulunduğu 20 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yakınındaki bir lokantada tavuk döner yiyen çocuk ve hamile kadınların da aralarında bulunduğu 20 kişi, çeşitli şikayetlerle Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile bazı özel hastanelere başvurdu.

İl Sağlık Müdürü İhsan Bodakçi, hastalarla ilgili bilgi almak için geldiği Batman Bölge Devlet Hastanesinde, 20 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle çeşitli hastanelere başvurduğunu söyledi.

Tavuk döneri yedikten sonra Silvan'a giden 2 kişinin de Silvan Devlet Hastanesine müracaat ettiğini ifade eden Bodakçi, 20 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altında olduğunu belirtti.

Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hakkı Taşkıran da hastaneye, 10 hastanın aynı şikayetle geldiğini ifade ederek, hastaların genel durumlarının iyi olduğunu anlattı.

Hastalardan ileri tetkik amaçlı kan örneği alındığını dile getiren Taşkıran, "Kan örnekleri Batman Bölge Devlet Hastanesinde incelenecek" dedi.