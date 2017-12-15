Tavuk çiftliğindeki tartışmada öldürüldü

Hasan YİĞEN/KULA(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde çıkan tartışmada Suriye uyruklu 24 yaşındaki Hafız Ali, pompalı tüfekle açılan ateşle öldü.

Olay, bu sabah, Şeremet Mahallesi\'nde Ramazan K.\'ye ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Tavukları taşımak için Turgutlu\'dan Kula\'ya gelen işçilerin bazıları, çiftlik çalışanı 34 yaşındaki İbrahim G. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın yatışmasının ardından, tavukların taşınması için çiftliğe gelenler, buradan ayrılmak için otomobile binmek istediği sırada, iddiaya göre, İbrahim G. bir anda pompalı tüfekle ateş açtı. Tartışmayla ilgisinin olup olmadığı henüz belirlemeyen Suriye uyruklu Hafız Ali, açılan ateşle ağır yaralandı. Hafız Ali, ambulansla, Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen Hafız Ali, kurtarılamadı. İbrahim G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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