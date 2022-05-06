T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tavuk çiftliğinde yangın: Binlerce civciv öldü

06 Mayıs 2022 09:21

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 bin civciv telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Çepnibektaş Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonrasında yapılan incelemeler de, 5 bin civcivin karbonmonoksit gazı nedeniyle telef olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

civcivtavuk çiftliğiyangın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24