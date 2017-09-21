Tavuk çiftliğinde uyuşturucu operasyonu

Murat YAYIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Muratlı İlçesi\'nde jandarmanın uyuşturucu kaçakçılarına yönelik bir tavuk çiftliğinde düzenlediği operasyonda narkotik dedektör köpeği \'Limit\', gizlenen 250 gram esrarı buldu. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ile Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede bir tavuk çiftliğinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu iş yerine jandarma ekipleri tarafından narkotik dedektör kepek Likit\'in de katıldığı operasyon düzenlendi. Likit ile yapılan aramada uyuşturucu tacirlerinin barakalara gizlediği 150 gram kubar ve 100 gram toz olmak üzere 250 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili S.D. ve B.E. gözaltına alındı.



FOTOĞRAFLI