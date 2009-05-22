Tavşanlı'da sahte fatura operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, düzenlediği sahte faturaları birkaç ilde faaliyet gösteren firmalara pazarladığı iddia edilen kadın, kaldığı otelde yakalandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, polis, İzmir'de yaşayan Kıymet S'nin (37), bu kentteki bir mali müşavirden temin ettiği faturaları yasal olmayan şekilde düzenleyerek birkaç ilde fatura ihtiyacı olan firmalara, fatura bedelinin yüzde 5'i karşılığında sattığı bilgisine ulaştı.



Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik takibe aldıkları Kıymet S'yi, Tavşanlı'da kaldığı otelde gözaltına aldı.



Zanlının kaldığı odada, Tavşanlı'da faaliyet gösteren 6 firma adına düzenlenmiş sahte faturaların yanı sıra bağlantılı olduğu firmaların bilgileri bulunan ajanda ele geçirildi.



Kadının, söz konusu kentlerde yaklaşık 15 milyon lira değerinde sahte fatura pazarlayarak devleti zarara uğrattığı öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kıymet S, daha sonra adliyeye sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

