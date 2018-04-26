Tavşanlı'da 44 çeşit leblebi üretiliyor

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- LEBLEBİSİYLE ünlü Kütahya\'nın Tavşanlı ilçesinde 44 çeşit leblebi üretimi yapılıyor.

Tavşanlı ilçesinde leblebi üreticiliği ve satıcılığı yapan Himmet Özer, leblebi çeşitliliğinin sürekli olarak arttığını söyledi. Özer, \"Tavşanlı\'da yeni nesil ile birlikte leblebide de yenilikler devam ediyor. Son olarak böğürtlenli, çilekli, çiz kekli, naneli, pütürlü narlı, trileçeli, yoğurtlu, narlı leblebi ile birlikte leblebide çeşitlilik arttı. Tavşanlı leblebisi 2003 yılında dünya kalite ödülü de aldı\" dedi.

Leblebi imalatçılarından Rıdvan Başaran da babadan kalma mesleği sürdürdüklerini belirterek üretimle ilgili şu bilgileri verdi:

\"Leblebinin ana maddesi nohuttur. Bu nohuttan leblebi olma aşaması 2 ay sürüyor. Gelen nohudu numara numara bölüyoruz. 1 tav, 2 tav, 3 tav diye eliyoruz, sonra nohudu tavlıyoruz. Yaklaşık bir buçuk ay dinlendirme sonrası milimetrik olarak su veriyoruz. Verilen su çok orantılı olması gerekiyor, yoksa istenilen leblebi oluşmuyor. Tekrar eleme aşamasına geçen nohut, 200-250 derecedeki bakır tavalara atılarak buradan leblebi olarak çıkıyor. Bunların aşaması en az 2 ay sürüyor. Daha sonra leblebiler torbalara konulup müşterilere gönderiliyor.\"

Tavşanlı Belediyesi tarafından ilçe girişine konulan leblebi heykeli ilgi görürken, üretilen leblebi çeşitleri ise şöyle:

Sade, çikolatalı, sütlü, sütlü çikolatalı, bitter, beyaz çikolata, tahinli, kapiçino, meyve aromalı, special, susamlı, haşhaşlı, böğürtlenli, çilekli, vişneli, çiz kekli, naneli, pütürlü, trileçeli, yoğurtlu, narlı, kahveli, tuzlu, acılı, limonlu, sakızlı, moka, tiramisulu, bisküvili, yaban mersini, karamelli, tarçınlı, damla sakızlı, nostalji, tarçınlı, keçi boynuzlu, çifte kavrulmuş, çıtır, avare, şekerli , neskafeli, kivili, pizza soslu ve kırık leblebi.



FOTOĞRAFLI