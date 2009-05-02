Tavşan Adası'nda katliam!

Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire, Gümüşlük'teki sokak köpeklerinin Tavşan Adası'na yüzerek gittiğini ve burada yaşayan tavşanların bir bölümünü telef ettiğini söyledi.Belediye ekiplerinin telef olan tavşanları adadan aldığını belirten Tire, "Zabıta ekiplerimiz beldedeki sokak köpeklerinin çoğunu toplayarak hayvan barınağına götürdü. Adada yaklaşık 100 tavşan yaşıyor. Umarım bundan sonra böyle bir olay yaşanmaz" diye konuştu.Gümüşlük'te bulunan, tarihi, doğası ve tavşanlarıyla ünlü Tavşan Adası yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Adada tavşanlarla oynayıp besleyen turistler, adanın çevresinde güneşlenip denize giriyor. Türkiye'nin yürünerek ulaşılabilen tek adası olan Tavşan Adası, günübirlik gelen teknelere de ev sahipliği yapıyor.