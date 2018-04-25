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'Tavrım net' diyen Akşener: Çekilmiyorum, keşke Gül de aday olsa

"Milletvekilliği ittifakı aynı şekilde devam edecek. SP, İyi Parti ve DP oluyor gibi görünüyor"

25 Nisan 2018 12:32

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde 11. Cumhurbaşkan Abdullah Gül'ün olası bir adaylığı için geri çekilmeyeceğini söyledi. Akşener, "Net tavrımdır, adayım. Ben çekilmiyorum. Keşke Sayın Abdullah Gül de aday olsa, ben çok sevinirim" diye konuştu.

Türkiye, 24 Haziran'da seçime giderken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak adayı olabileceği konuşuluyor. Ancak Gül'ün adaylığının Akşener'in geri çekilmesiyle gerçekleşebileceği belirtiliyor.

CHP'nin Akşener'i ikna turları yaptığı kulislere yansırken dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da İyi Parti lideriyle görüştü. Saadet Partisi liderinin yaptığı bu görüşmede Akşener'i ikna için çaba harcadığı öne sürüldü.

Bu gelişmeler yaşanırken Hürriyet'ten Umut Erdem'e konuşan Akşener, tekrar çekilmeyeceğinin sinyalini verdi. Akşener, şunları söyledi:

“Bir yıldır siyasette önemli şeyler söylüyorum. ‘Adayım’ diyorum, vatandaşın karşısına böyle çıktım. Net tavrımdır, adayım. Ben çekilmiyorum. Keşke Sayın Abdullah Gül de aday olsa, ben çok sevinirim. Nasıl bir yöntem olur bunu bilemem. Geri adım atmayacağım."

Akşener, “Milletvekilliği ittifakı aynı şekilde devam edecek. SP, İyi Parti ve DP oluyor gibi görünüyor” dedi.

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