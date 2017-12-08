Tavla turnuvasında 'mezar taşı' hediye

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde geleneksel hale getirilen Evren Kahve Tavla Turnuvası\'nda en centilmen oyuncuya mezar taşı hediye edilecek.

Malkara\'da bu yıl 9\'uncusu Ocak ayı içinde düzenlenecek olan Evren Kahve Tavla Turnuvası\'nda derece alacak oyunculara ilçedeki çeşitli kurum ve kuruluşlar sponsor olarak tarafından hediyeler verilecek. Turnuvanın en dikkat çekici hediyesi ise mezar taşı oldu. Turnuvanın en centilmen oyuncusu seçilecek kişiye bir mezar taşı hediye edilecek.

Mezar taşı hediye edecek mermer firmasının sahibi Şenol Bıyıklıoğlu (52), \"Baba mesleğimiz olan mermerciliği 40 yıldan bu yana sürdürüyoruz. İlçede birçok projeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde ilçede düzenlenecek olan tavla turnuvasına da sponsor olduk. Centilmenler her zaman kazanır diye en centilmen oyunculara hediyemiz olacak. Hediyemizi de mezar taşı olarak düşündük. Biz firma olarak Malkara\'da ilkleri yaptığımızı düşünüyoruz. Malkara ilçemize güzel şeyler kazandıralım. Güzel projeler sunalım istiyoruz. Biz mezar taşlarımızı 100 yıl önceki gibi elmas kalemlerle çekiçlerle oyarak yapıyoruz. Bir mezar taşına tam bir gün mesaimizi harcıyoruz. Bu şekilde yaparsak daha kalıcı oluyor\" dedi.

Firmada çalışan Erkan Köktaş ise \"Ben 25 yıldır mermercilik işiyle uğraşıyorum. Düzenlenecek tavla turnuvasına sponsor olduk. Turnuva sonunda dereceye girecek ve kazanacak en centilmen arkadaşa mezar taşı hediye edeceğiz. Bundan sonraki düzenlenecek turnuvalara da mezar taşı hediyemiz olacak\" dedi.



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