TAV'dan yılın ilk 9 ayında 206 milyon euro kâr

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - TAV Havalimanları 2018’in ilk dokuz ayında net kârını yüzde 25 artırarak 206 milyon euroya yükseltti. Aynı dönemde şirketin konsolide cirosu yüzde 6 artışla 902 milyon euroya çıktı.

TAV Havalimanları\'ndan yapılan açıklamaya göre şirket, yılın ilk dokuz ayında 118 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, \"TAV olarak yedi ülkede 15 havalimanının işletmesini üstleniyoruz\" dedi ve ekledi:

\"Havalimanı işletmeciliğinde tüm dünyada tercih edilen bir marka olarak, hizmet şirketlerimiz de 20 ülkede toplam 63 havalimanında hizmet veriyor.

\"Hizmet şirketlerimizin faaliyet gösterdiği 63 havalimanının 40’ı yurtdışında, 19 farklı ülkede bulunuyor.

\"Mayıs ayında, Türkiye’nin dış hat yolcu trafiği açısından ikinci büyük havalimanı olan Antalya Havalimanı’na yüzde 50 ortak olduk.

\"2018’in ilk dokuz ayında dış hat yolcu trafiği yüzde 27 büyüyen Antalya Havalimanı, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonu olarak şirketimizin geleceğe dönük büyüme planları içinde önemli bir yere sahip.

\"2018 yılında işlettiğimiz havalimanlarının neredeyse tamamı tüm zamanların en yüksek dış hat yolcu rakamlarına ulaşarak kendi rekorlarını kırdı.

\"Portföyümüze bu yıl kattığımız Antalya hariç Türkiye’de işletmesini üstlendiğimiz havalimanları yılın ilk dokuz ayında yüzde 10 yolcu artışı elde ederken, yurtdışında işlettiğimiz havalimanlarının yolcu büyümesi yüzde 15 olarak gerçekleşti.

\"Toplam yolcu trafiği açısından Tunus’ta yüzde 50, Gürcistan’da yüzde 21 ve Makedonya’da yüzde 18 artış oldu.

\"Böylece, inorganik büyüme de dahil olmak üzere 2018’in ilk dokuz ayında hizmet verdiğimiz yolcu sayısında yüzde 36 büyüme kaydettik.

\"İnorganik büyümeyi dahil etmediğimiz zaman sadece organik büyümemiz yüzde 11’e ulaştı.

\"Yolcu sayısında elde ettiğimiz bu çok başarılı sonuçları yüksek karlılıkla taçlandırmayı da bildik.

\"Ciromuz yüzde 6 artarak 902 milyon euroya ulaştı. FAVÖK yüzde 23 artarak 485 milyon euroya ulaştı. Kurdaki harekete karşın net kârımız yüzde 25 artarak 206 milyon euroya ulaştı ve ‘önemli çift haneli büyüme’ hedefimizi ilk dokuz ay itibariyle tutturduk.

\"2018 yılsonu için, trafik ve kur varsayımlarımız çerçevesinde ve Antalya yolcusu dahil olarak, yüzde 30’dan fazla yolcu büyümesi, Atatürk Havalimanı’nda yüzde 8-10 arası dış hat yolcusu büyümesi, Atatürk Havalimanı şehir çıkışlı dış hat yolcuda yüzde 11-13 arası büyüme, FAVÖK’te yüzde 14-16 arası artış ve net karda önemli çift haneli büyüme beklentilerimizi koruyoruz.

\"Yer hizmetleri şirketlerimiz Havaş ve Türk Hava Yolları ile ortaklığımızı 15 yıl daha devam ettirme kararı aldığımız TGS, İstanbul Yeni Havalimanı’nın yaratacağı artan kapasite ile ülkemiz havacılık sektörünün yaşayacağı büyümeden son derece olumlu etkilenecek.

\"TAV İşletme Hizmetleri, BTA ve TAV Technologies kendi hizmet alanlarında tüm dünyada tercih edilen birer markaya dönüşürken portföylerine yeni havalimanları ekleyerek büyümeye devam ediyor. Büyüme stratejimizin üçüncü sacayağı olan hizmet şirketlerinin toplam kombine cirodaki payı yüzde 36’ya ulaştı.

\"TAV Havalimanları’nı bugünlere getiren çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza emekleri ve güvenleri için teşekkür ediyorum.\"