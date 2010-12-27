-TAV'DAN YILBAŞINA ÖZEL KIYAFET UYGULMASI İSTANBUL (A.A)- 27.12.2010 - TAV İşletme Hizmetleri AŞ, bazı haber ajanslarının TAV personelinin kıyafetlerine yönelik haberlerine ilişkin, ''Yılbaşı kutlamaları çerçevesinde havalimanımızı ziyaret eden birçok yabancı misafirimizin bu özel gününde sabit bazı noktalarda özel kıyafetle karşılama uygulaması gerçekleştirilmiştir'' ifadesini kullandı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bazı haber ajanslarının, yılbaşı kutlamalarında, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki yabancı uyruklu yolcularla ilgilenen yaklaşık 20 personelin kıyafetlerine ilişkin olarak haberler yaptıkları belirtildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''İstanbul Atatürk Havalimanı, uluslararası bir havalimanı niteliğinde olup 55 ülkeden gelen misafirleri terminallerde ağırlamaktadır. Yılbaşı kutlamaları çerçevesinde havalimanımızı ziyaret eden birçok yabancı misafirimizin bu özel gününde sabit bazı noktalarda özel kıyafetle karşılama uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, söz konusu uygulamaya istinaden personelin iş akdinin feshine yönelik herhangi bir uyarıda da bulunulmamıştır.''