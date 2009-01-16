Tavanı yenilediler, duvar çatladı

Yozgat’ın Yerköy İlçesi'ne bağlı Çamdibi Köyü'nde, çöken tavanı 100 bin TL'ye onarılan ilköğretim okulu, bu kez duvarlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle boşaltıldı.



Okulun 165 öğrencisi, önceden yemekhane olarak kullanılan binadaki birleştirilmiş sınıflara taşındı.



Geçen eğitim-öğretim yılında Çamdibi Köyü İlköğretim Okulu'nun tavanında çökme meydana geldi. Bayındırlık İl Müdürlüğü teknik elamanlarınca yapılan incelemede, okulun tavan kısmının yeniden yapılmasına karar verildi. İnşaat işi, Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 21 Ağustos 2008'de ihale edildi. Yazın başlayan inşaat çalışmaları geçen ekim ayında tamamlandı. İnşaat çalışmaları sırasında öğrenciler eğitimlerini çadır sınıflarda ve yemekhane binasında sürdürdü. Yaklaşık 3 ay önce tavan kısmı yenilenmiş okullarına taşınan öğrenciler, bu kez duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle okullarını tekrar boşaltmak zorunda kaldı.



Yapılan ilk incelemede, eski duvarların 100 bin TL harcanarak yapılan tavanı taşıyamadığı belirlendi.



Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Gamsız, Milli Eğitim Müfettişleri tarafından Çamdibi Köyü İlköğretim Okulu'nda inceleme yapıldığını ve hazırlanan raporun bakanlığa ve Yozgat Valiliğine sunulduğunu söyledi. Gamsız, ``Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okulda meydana gelen çatlakları öğrenir öğrenmez öğrencilerimizi güvenli olan ek binaya yerleştirdik. Yarı yıl tatiline kadar bu öğrencilerimiz birleştirilmiş sınıflarda eğitimlerine devam edecekler'' dedi.

