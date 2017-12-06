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Tavandan kurtçuklar düşünce öldüğü ortaya çıktı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR’da 60 yaşındaki Ayhan Altuntaş’ın evde çürümüş cesedi bulundu

06 Aralık 2017 00:54

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR’da 60 yaşındaki Ayhan Altuntaş’ın evde çürümüş cesedi bulundu. Altuntaş’ın öldüğü, alt kattaki işyerinin tavanından kurtçukların düşmesiyle ortaya çıktı.
Afyonkarahisar Milli Birlik Caddesi’nde Mustafa Başpınar\'a ait işyerinin ahşap tavanından kurtçuklar düşmeye başladı. Başpınar, durumdan şüphelenip ev sahibi Abdurahman Güzeltaş\'a haber verdi. Güzeltaş\'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, iki katlı ahşap binanın üst katında kiracı olarak oturan Ayhan Altuntaş\'ın kapısını çaldı. Açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren polis, Ayhan Altuntaş’ın cesediyle karşılaştı.
KAPILAR KIRILARAK ÇIKARILDI
Çürüdüğü belirlenen Altuntaş’ın cesedini çıkarmak isteyen, ancak kapıların dar olması nedeniyle başarılı olamayan polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen ekipler, kapıları kırıp cesedi merdivenlerden indirdi.
Altuntaş\'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.
\'KURTÇUKLAR DÜŞÜNCE ŞÜPHELENDİM\'
İşyeri sahibi Mustafa Başpınar, kurtçuklar düşünce şüphelenmeye başladığını belirterek, \"Dikkatimi çekti ‘bu kurtçuklar nereden geliyor’ diye. Sonra bir temizlik yaptım, çamaşır suyu, ilaç falan attım. Sonra dikkat ettim 1- 2 daha düşmeye başladı, ev sahibine ‘herhalde bu adam öldü 2- 3 aydır görmüyorum. Karakola git haber ver’ dedim” diye konuştu.
Evsahibi Abdurahman Güzeltaş ise 3 aydır kiracısına ulaşamadığını belirterek, \"Ne zaman öldüğünü bilmiyoruz\" dedi.

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