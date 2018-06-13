TAV İcra Kurulu Başkanı Şener: Üçüncü Havalimanı 29 Ekim'de açılacak

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, İstanbul\'da Üçüncü Havalimanı\'nın 29 Ekim\'de açılacağını, Atatürk Havalimanı\'nın da kapanacağını söyledi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği\'nin (ANSİAD) 11\'inci olağan toplantısının konuğu, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener oldu. Akra Hotel\'de ANSİAD üyesi işadamlarının katıldığı toplantıda Sani Şener, bilim ve teknolojinin ekonomiye ve iş dünyasına etkileri üzerine konuştu. Şener, toplantıda ANSİAD Bakanı Sadi Kan ile birlikte derneğin yeni üyelerine rozetlerini takarak üyelik belgelerini takdim etti.

17 ülkede iş yapan yüzde 27\'si kadın olmak üzere 55 bin çalışanı olan TAV\'ın piyasa değerinin 2,5- 3 milyar dolar civarında olduğunu belirten Sani Şener, \"Ama TAV\'ın fiziksel sermayesi sıfır. Yani bizim ne arsamız, ne binamız var. Kullandığımız araçlar bile kiralık ama bizim değerimiz 2,5- 3 milyar dolar. Neden, çünkü bizim entelektüel sermayemiz ve sosyal sermayemiz çok yüksek. Onun için şirketlerimizde, bilgi ve sosyal sermayemizin çok güçlü olması gerekiyor. Bana bu başarıyı nasıl yakaladınız dediklerinde, bir insan kaynakları diyorum, ikincisi çalışmak, üçüncüsü de zamanı yakalamak\" dedi.

TAV\'IN BAŞARISI ÖZELLEŞTİRMEYİ YAKALAMAK

Dünyanın en zengin isimlerinin ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini yakalayan isimler olduğunu aktaran Şener, TAV\'ın başarısının arkasında ise Türkiye\'deki özelleştirmeyi yakalamak olduğunu söyledi. Şener, “Yani İstanbul Atatürk Havalimanı yap-işlet-devret olarak ihaleye çıktığında biz yap-işlet-devret nedir bilmiyorduk. Yapacağız, işleteceğiz parayı nereden bulacağız, 300 milyon dolar. Yıl 1997, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri 300 milyon doları IMF\'den arıyor. Biz girdik bunu aldık. İnanın bütün dünyayı Asya\'dan Amerika\'ya kadar dolaştım, bankalara havalimanının nasıl para kazandığını anlattım. Çünkü dünyada özelleştirme yoktu. Türkiye\'de ilk defa\" dedi.

ELON MUSK UZAYDA 5,3 TRİLYON DOLARLIK PLATİN MADENİNİN PEŞİNDE

Bugünlerde seçim olduğu ve nano teknoloji, uzay madenciliği gibi konuların gündeme geldiğinden bahseden Şener, \"Uzayda neler yaptıklarıyla ilgili dünyanın en büyük fizikçilerinden birinin kitaplarını tercüme ettiriyoruz. Elon Musk\'un uzay şirketi var, 2 milyar dolar fon toplamış. Uzayda çalışmalar yapıyor. Şimdi bir astroit bulmuşlar. Astroidin üzerine roket yollayacaklar. Robotik bir roket, onunla birlikte astroidin yörüngesini değiştirip onu Ay\'ın yörüngesine oturtacaklar. Ay\'ın etrafında dönmeye başlayacak. Ay\'da kuracakları bir üsle bunu çalışacaklar ve ondan sonra dünyaya getirecekler. İçinde platin madenini keşfetmişler. Değeri 5,3 trilyon dolar. Şimdi herkes \'deli mi bunlar 2 milyar dolar uzayda neye yatırıyor\' diyor. 5,3 trilyon dolarlık platin madeni bulmuşlar astroitten koparıp, çok rahat koparabilirler. Ay\'dan koparıp dünyaya düşürürler\" dedi.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI 29 EKİM\'DE AÇILACAK

İstanbul 3\'üncü Havalimanı\'nın açılışı ve işletmecisi oldukları İstanbul Atatürk Havalimanı\'nın ne olacağı yönündeki soruları da yanıtlayan Sani Şener, \"Üçüncü Havalimanı açık, şeffaf bir ihale yapıldı. Açık artırmayla yapıldı, ancak 1 milyar Euro yıllık kira ödemek bize çok pahalı geldi. Onun için biz çekildik. Alan arkadaşlarımız şu anda devam ediyor. 29 Ekim\'de açılacak. Açılınca Atatürk Havalimanı kapanacak. Ama bizim 2021 yılına kadar süremiz var. Ama yüzde 25 artı KDV\'yi yani 800 milyon doları biz 2007\'de peşin ödediğimiz için iki yıllık kaybımızı devlet karşılıyor. Onu ihaleden önce bize bildirdiler zaten. Onun için yapacak bir şey yok zaten. Biz şu anda Türk Hava Yolları ile TGS\'de ortağız. 10 bin kişiyle orada yer hizmetleri yapacağız. HAVAŞ da 5 bin kişiyle orada olacak. Yani biz orada yer hizmetlerinde yine varız ama yatırım ve işletmede Üçüncü Havalimanı\'nda yokuz. Bunlar ülkelerin projeleri, hayırlı olsun demekten başka bir şey diyemeyiz\" dedi.

BİNALAR CONVENTION CENTER OLACAK

Şener, Yeşilköy\'deki Atatürk Havalimanı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Millet bahçesi\' olacağını açıkladığını da hatırlatarak, binaların ise convention center, yani kongre merkezi olarak kullanılacağını dile getirdi. Şener, Üçüncü Havalimanı\'nın ticari, finansman modeli açısından Atatürk Havalimanı\'nın kapanması gerektiğini de belirterek, \"Atatürk Havalimanı\'nın kapanması gerekiyor ki Üçüncü Havalimanı çalışsın\" dedi.

ANTALYA 50-60 MİLYONLARA ÇIKAR

Yakın süre önce Antalya Havalimanı\'nın ICF ortaklığındaki İçtaş firmasının hisselerini satın alan TAV\'ın Antalya Havalimanı ile ilgili beklentilerini de anlatan Şener, \"Rakamlara baktığınızda 2016 yılı çok kötü. Hakikaten Antalya\'yı bir kriz fena vuruyor. Bunu gördük. 2006\'da böyle bir düşüş var. Sonra toparlanmış ve bu sene çok iyi. Antalya\'daki yatak kapasitesi ve sezon süresi belli. Ona göre baktığınızda burası 40-50-60 milyonlara çıkacak gibi gözüküyor\" dedi.



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