TAV Havalimanları Koronavirüs sürecinde 35 bin çalışanını işten çıkartmayacağını açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını birçok kişinin işsiz kalmasına neden olurken TAV Havalimanları'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu süreçte 35 bin çalışandan hiç birinin işten çıkarılmayacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TAV Havalimanları olarak 20 yıldan bu yana var olduğumuz her alanda en iyi hizmeti sunmak, iyi bir ülke temsilciği yapmak üzere çalışıyoruz. COVID-19 salgının ortaya çıktığı andan itibaren, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda çalışanlarımızı, yolcularımızı korumak ve içinde bulunduğumuz topluma fayda sunmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz."