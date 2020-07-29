TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı: Kira ertelemesi ve imtiyaz sürelerinin uzatılması konularında anlaşmaya varmaya çabalıyoruz

Hürriyet gazetesi havacılık yazarı Uğur Cebeci'ye konuşan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Kira ertelemesi ve imtiyaz sürelerinin uzatılması konularında anlaşmaya varmaya çabalıyoruz" açıklamasını yaptı.

Cebeci yazısında, "Koronavirüs etkisiyle bütün havalimanlarının vurgun yediğini belirten TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener 'Her ülkedeki idarelerle görüşmelerimiz sürüyor. Kira ertelemesi ve imtiyaz sürelerinin uzatılması konularında anlaşmaya varmaya çabalıyoruz' dedi. Şener, İngiltere ve Rusya’nın ardından, Avrupa Birliği’nin de ağustos başında uçuşları açması halinde toparlanmanın ivme kazanacağına dikkat çekti." ifadesini kullandı.

Cebeci, "Kolay değil. TAV 8 ülkede 15 havalimanında terminal işletiyor. Dünyanın dört bir yanında onlarca özel yolcu salonu var. Duty Free yani gümrüksüz satış mağazaları Amerika kıtasına kadar uzuyor. Ağırlıklı olarak onlarca havalimanında BTA şirketinin yiyecek-içecek alanları var. Toplam 400’den fazla özel yolcu işletmeciliği dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında yapılıyor. Her ülkede korona ile savaşta kurallar birbirine yakın olsa da çok da farklı istekler, düzenlemeler oluyor. Her birinin isteklerini yerine getirmek için ciddi bir savaş veriliyor. Giderler tırmanıyor. Gelirler çoğu yerde yerinde sayıyor. Sistemin ‘Atom Karıncası’ olarak bilinen TAV İcra Kurulu Başkanı Sani Şener’in deyimi ile dengeler bozuldu. Anlaşmalar sil baştan düzenleniyor. Kiraların düşürülmesi ya da işletme sürelerinin uzatılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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