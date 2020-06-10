TAV Havaalanları Holding CEO'su Şener: Uçaklarda antibakteriyel sıvıya izin verilecek

TAV Havaalanları Holding ve TAV İnşaat’ın kurucu ortağı ve CEO’su Sani Şener, uçaklarda antibakteriyel sıvılara izin verileceğini duyurdu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e konuşan Şener, "Devletin kurumları ve Sağlık Bakanlığı çok iyi çalıştı. Türkiye’deki bütün havalimanlarına bir haftada geniş laboratuvarlar kuruldu.Girişte ateş ölçme sistemleri tamamlandı. Gerçi ateş ölçme aletlerinde yüzde 25 yanılma payı oluyor ama bu yanılma testlerde de oluyor. Güvenlik aramasında elle temastan ziyade tarayıcılar kullanılacak. Elle temasın zorunlu olduğu yerlerde ise mutlaka eldiven kullanılacak. Bir de güvenlikten geçişte sıvı maddelere izin verilmiyordu. Artık el için kullanılacak antibakteriyel sıvılara izin verilecek. Bazı firmalar bunun için özel üretim yapmaya başladı." dedi.

Şener, "Havacılık, Koronavirüs salgınının en ağır darbesini yiyen sektörlerin başındaydı. 26 bin uçak yere bağlandı. Sadece kargo uçakları çalıştı, bazı yolcu uçakları kargo amaçlı kullanıldı. Önümdeki son rapora göre sektörün bu yıl dünyadaki zararı 96 milyar dolar civarında olacak. O da temmuzdan itibaren toparlanıp toplam yolcu kaybı yüzde 40’ta kalırsa." diye konuştu.

Şener, "Tuvaletlerde fotosel sistemine geçildi. Antibakteriyel sıvı sabunlar da el dokunmadan fotoselli sistemle çalışacak. Her tarafta '20 saniye sabun' kuralı uygulanacak. Yani elin en az 20 saniye sabunlanması kuralı. Tek sorun hâlâ kapılar. Ona da çözüm geliştiriyoruz. Şimdilik açılıp kapanmasında eldiven öneriyoruz ama eldiven de kullanıldıktan sonra atılmalı, yoksa mikrobu taşıyor." düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın