TAV, 2022’nin 1. çeyreğinde 336 milyon TL’lik net zarar açıkladı

TAV Havalimanları Holding, 2022 yılının ilk çeyreğinde 335,7 milyon TL (21 milyon euro) net zarar açıklandı. Piyasa beklentisi şirketin 465 milyon TL net zarar açıklaması yönündeydi. TAV Havalimanları Holding, 2022 yılına ait konsolide bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

TAV, geçen yılın ilk çeyreğinde 62 milyon euro net kâr elde ederken, Tunus Borç yapılandırmasının gelir tablosuna 109 milyon euroluk pozitif etkisi, net kâra önemli bir katkı sağlamıştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre; şirket yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 146 oranında artırarak 149 milyon euroya çıkardı. Cironun dağılımında havacılık kalemi 6 kat artarak 56,7 milyon euroya çıktı. Ayrıca, havacılık gelirleri Almatı’nın portföye eklenmesi ve dış hat yolcusundaki toparlanma ile birlikte arttı.

Yolcu trafiğinde devam eden toparlanma ve Almatı Havalimanı’nın portföye eklenmesi ile birlikte ciro, 2022’nin ilk çeyreğinde 2019’un aynı döneminin yüzde 99’una ulaştı (Almatı hariç bu rakam yüzde 69’a tekabül ediyor).

2022’nin 1. çeyreğinde nakit faaliyet giderleri, Almatı hariç tutulduğunda 2019’un aynı döneminin yüzde 28 altında ve 2021 yılının aynı döneminin ise yüzde 27 üzerinde gerçekleşti, aylık ortalaması ise 27,1 milyon euro oldu. 2022’nin 1. çeyreğinde nakit faaliyet giderleri, Almatı’nın etkisiyle 35 milyon euro arttı. FAVÖK tarafında ise 32,6 milyon euroluk bir rakam elde edilirken, bu çeyrekte FAVÖK marjı yüzde 21,8 oldu.

Dış hatlardaki yolcu toparlanması, gider tasarrufları ve Almatı katkısı ile yılın ilk çeyreğinde FAVÖK, 2019’un ilk çeyreğinin yüzde 88’ine ulaştı. Almatı Havalimanı, bu çeyrekteki FAVÖK’ün yüzde 32’sini oluşturdu. Diğer taraftan, yabancı para çevrim farkından önemli bir etki görülmedi.