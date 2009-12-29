Tatvan'daki kazada 4 kişi öldü

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Metin Ekin yönetimindeki 21 FC 103 plakalı otomobil, Tatvan Bitlis kara yolunun 10 kilometresinde, karşı yönden gelen Abdullah Çağlayan idaresindeki 13 DA 435 plakalı minibüsle çarpıştı. Minibüste bulunan Pınar, Ayten, Züleyha ve Dilan Özdemir, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Tatvan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Araç sürücüleri Murat Ekin, Abdullah Çağlayan, minibüste bulunan Türkan, İsmail, Osman Özdemir ve henüz adı belirlenemeyen bir kişi de yaralandı. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıları ziyaret eden Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.



Yılmaz, şunları söyledi:



“Bu feci kazada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastane yetkiliklerinden aldığımız bilgi neticesinde yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Her türlü tıbbı müdahale yapıldı. Sürücülerimiz maalesef dikkatsizler. Kazanın meydana geldiği mevki ülkemizin en güzel yapılan yollarından biri. Sürücülerin dikkatsizlikleri sonucunda bu tür kazalar meydana geliyor.”



Yaralıları Tatvan Kaymakamı Orhan Şefik Güldibi, İlçe Emniyet Müdürü İlker Yelden, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hikmet Kaya ve Bitlis İl Sağlık Müdürü Mehmet İzgi de hastanede ziyaret etti.