T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tatvan'da silahlı kavga: 6 yaralı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Tatvan ilçesinde iki aile arasında eski bir husumetten dolayı kavga çıktı

20 Aralık 2017 01:56

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS’in Tatvan ilçesinde iki aile arasında eski bir husumetten dolayı kavga çıktı. Silahlarında kullanıldığı kavgada 2\'si ağır 6 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 20.00 sarılarında meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden eski br husumet bulunan Dinç ve Karaca aileleri Sahil Mahallesi\'nde karşılaşınca arlarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Tarfların birbirlerine ateş etmesi sonucu 2\'si ağır, 6 kişi yaralandı. Çatışma, polisin müdahalesiyle sona ererken, yaralı 6 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri çevresi ile Dinç ve Karaca ailelerini yaşadığı ilçeye bağlı Dibekli köyünde yeni bir olay çıkmaması için geniş güvelik önlem alındı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABİTLİSin TatvanSilahlarındaOlayAralarındaDinçKaracaSahil MahallesiTartışmaTarflarınTatvan Devlet HastanesiDibekli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24