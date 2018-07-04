Tatvan'da Koray Avcı rüzgarı esti

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali\'nin 3\'üncü gününde Koray Avcı sahne aldı. Avcı\'nın konserine yoğun ilgi gösterildi.

Tatvan Belediyesi tarafından bu yıl 50\'ncisi düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivalinin 3\'üncü gecesinde Koray Avcı, işletme mahallesindeki fuar alanında sahne aldı. Müziğe sokak sanatçılığıyla başladığını hatırlatan ünlü sanatçı Koray Avcı, muhteşem şarkılarıyla Tatvanlı sevenlerine güzel bir gece yaşattı. Kendine has tarzı ve yenilikçi yorumlarıyla son yıllarda gözde olan Koray Avcı, şarkılarını Tatvan halkıyla birlikte seslendirdi. Yaklaşık 2,5 saat süren konsere çevre illerden de yoğun bir katılım sağlandı.

\'KIYMET VERİLEN BİR YERDEYİM\'

Sahneden izleyicilerine seslenen Koray Avcı, medeniyetlerle dolu bir ülkede yaşadığını anlattı. Hangi ırktan, mezhepten, siyasi görüşten olursa olsun insan ayırmadığını vurgulayan Koray Avcı, \"Ben Aleviyim, sen Sünni olabilirsin. Ben Türküm, sen Kürt olabilirsin. Ben solcuyum, sen sağcı olabilirsin. Hiç sorun değil benim için. Benim için insan olsun, bana o güzel gözleri gülsün yeter. Kıymet verilen bir yerdeyim. Bayrağım, memleketim ve Atatürk\'üm olsun. Kıymet verene de vermeyene de aşk olsun\" diye konuştu.

Konser programına Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.



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