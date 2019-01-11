Tatvan'da kar durdu, ekipler temizleme çalışması başlattı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Tatvan ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışının etkisini kaybetmesiyle birlikte belediye ekipleri kar temizleme çalışması başlattı. 18 iş makinesi ve 70 personel ile sürdürülen çalışmalarda, belirli noktalara toplanan kar yağınları kamyonlara yüklenip, ilçe dışına taşınıyor.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyleyerek, \"Üç gündür kar yağışı aralıksız devam ediyor. İlk etapta toplu taşıma araçlarının güzergahları ile hastane yollarını açtık. Daha sonra mahalle yolları, okul bahçeleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmamız devam etti. Yol genişletme çalışmamız da sürüyor. 18 iş makinesi ve 70 personel ile birlikte ilçedeki 9 farklı bölgede, çalışmalar gece gündüz devam ediyor\" dedi.



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