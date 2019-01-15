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Tatvan'da çatıdan düşen kar kütlesi öldürdü

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yolda yürüyen Abdurrahman Güler (47), apartmanın çatısından düşen kar kütlesinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

15 Ocak 2019 20:07

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Tatvan ilçesinde yolda yürüyen Abdurrahman Güler (47), apartmanın çatısından düşen kar kütlesinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay bugün öğle saatlerinde Tatvan ilçesi İşletme Mahallesi Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Abdurrahman Güler\'in başına, 6 katlı apartmanın çatısından kar kütlesi düştü. Ağır yaralanan ve ambulanla hastaneye kaldırılan Güler, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Güler\'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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