Tatvan’da bir ev çöktü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, 8 kişilik ailenin yaşadığı evin bir bölümü çöktü.



Alınan bilgiye göre, Tatvan Dumlupınar Mahallesi'nde Refik Manay'ın kiracı olduğu toprak damlı evin salon ve mutfağı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.



Manay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı evin büyük bölümünde hasar meydana geldiğini, şans eseri eşinin ve çocukların olaydan yara almadan kurtulduğunu belirtti.



Maddi zararlarının büyük olduğunu, göçük altında kalan eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirten Manay, "Bu sabah ben ve çocuklarım büyük bir gürültüyle uyandık. Eşim dışarıdan sobayı yakmak için odun getirdiği sırada, mutfak ve ara salon yıkılmış. Bir adım daha geride olsaydı, bekli de bugün yaşamıyordu. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.



Manay'ın eşi Semra Manay ise göçük altında kalmaktan son anda kurtulduğunu ifade ederek, "Sabah evdeki sobayı yakmak için dışarıdan odun almaya çıktım. Elimde odunla eve girdiğim sırada, arkamda büyük bir gürültü oldu. Odunları yere atıp içeri kaçtım. Ardından evimizin büyük bir bölümünün yıkıldığını gördüm" dedi.



Tatvan Belediye Başkanı Abdullah Ok ise evin yıkılma sebebini öğrenmek ve hasar tespiti yapmak üzere bilirkişi oluşturduklarını kaydetti.

