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Tatvan kırsalında basma düzenekli patlayıcı bulundu

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin kırsal alanda yaptığı çalışmalarda, PKK'lı teröristler tarafından 20 kiloluk teneke içerisine tuzaklanmış basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi

11 Ağustos 2018 02:02

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Tatvan ilçesinde, polisin kırsal alanda yaptığı çalışmalarda, PKK\'lı teröristler tarafından 20 kiloluk teneke içerisine tuzaklanmış basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube\'si tarafından Tatvan İlçesi Tokaçlı kırsalı Kernelan Tepe Mevkiinde yapılan çalışmalarda, PKK\'lı teröristler tarafından 20 kiloluk tenekeyle toprağa gömülmüş el yapımı patlayıcı tespit edildi. Basma düzenekli patlayıcı alınan güvenlik önlemlerinin ardından imha edilirken, bölgedeki çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 

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