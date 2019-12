TATMİN OLMADIK!

Çağnur Öztürk

Dün, yurt genelinde 31 şehrimizde binlerce kişinin katılımıyla İnternetime Dokunma eylemi yapıldı.



Binlerce kişi, Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun (BTK) 22 Ağustos’ta internete dört farklı filtre getireceği projesini protesto etti.



Eylem esnasında televizyonlarda ise neredeyse hiçbir görüntü yer almadı, medyanın duyarsızlığından yakınmakta haklılık payı yüksek...



…sadece bir haber kanalı eylemin organizatörüyle kısa bir röportaj yaptı.



İnternet için gerekli duyarlılığı yine internet medyası gösterdi, örneğin Cüneyt Özdemir dipnot.tv ile an be an canlı yayın yaptı.



BTK Başkanı Tayfun Acarer; “Türkiye’de internetin güvenli kullanımına yönelik şikâyet ve talepler doğrultusunda güvenli internet hizmeti ihtiyacı ortaya çıktı. Güvenli internet hizmeti bir zorunluluk değil, talep eden aboneler alabilecek. Talep etmeyenlerinse internet erişimlerinde mevcut durumuna göre hiçbir değişiklik olmayacak.” diye belirtiyor.



Tatmin olduk mu … Hayır…



Eylemden önce ise televizyonlarda Başbakan Erdoğan’ın mitingdeki konuşmaları dikkatimi çekiyor.



Şöyle diyor, “Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Artık akıllı tahta dönemine geçiyoruz. Her derslikte kara tahtayı kaldırıyoruz, akıllı tahtayı koyuyoruz. Bunlar bilgisayar donanımlı akıllı tahtalar. Sınıflarda projeksiyonlarımız, her şeyimiz var. İnternet ağı ile dünyaya bağlıyız”……..



‘‘İnşallah bununla birlikte, George Amerika'da nasıl okuyorsa, aynı şekilde benim Ahmedim, Mehmedim, Hasanım, Hüseyinim, Ayşem, Fatmam aynı şekilde okuyacak. ‘’



George ile Hasan aynı eğitimi alacak…



Tatmin olduk mu…Hayır…



Peki Hasan, elindeki elektronik kitabı oyun oynamak için kullanırsa nasıl filtrelenecek?.



Evet …internet ağı ile dünyaya bağlıyız…



Ancak dünyaya bağlılıktan çıkıp, dünyalıların yasaklarına bağlı hale gelmemeliyiz!