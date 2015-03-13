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Ekonomi

'Tatlıya bağladık' açıklaması da ateşini düşüremedi; dolar tekrar 2.64'ün üzerine çıktı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen ekonomi zirvesi sonrası piyasalarda iyimser hava oluşmuştu

13 Mart 2015 15:08

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile görüşmesinin ardından faiz baskılarının azalacağı beklentisiyle dün ve bugün açılışta 2.60 liranın altında işlem gören dolar hızlı tırmanışla 2.64'ü geçti.

Erdoğan'ın dün ekonomi zirvesine ilişkin olarak, "Sonunu tatlıya bağladık" açıklaması sonrası sabah açılışta 2.5950 - 2.5990 lira arasında hareket eden dolar, Türk Lirası karşısında küresel piyasalardaki bozulma ile yeniden 2,64 seviyesinin üzerine çıktı.

Küresel piyasalarda dün açıklanan zayıf ABD perakende satışlar verisiyle birlikte doların daha önce gördüğü 12 yılın zirve seviyelerden uzaklaşması ise TL'deki satış baskısının azalmasını sağlayan bir başka önemli gelişme oldu.

Dün 100.06'ya kadar yükselerek 2003 Nisan ayı ortasından bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi bugün 99.411 düzeyinde bulunuyor. ABD'de perakende satışlar sert kış koşullarının hüküm sürdüğü Şubat ayında beklenmedik şekilde düşüş kaydederek dolar endeksinin 12 yılın zirve seviyelerinden gerilemesine neden oldu.

Perakende satışlar verisi aynı zamanda ABD'de ekonomik büyümenin ilk çeyrekte güçlü olacağı beklentilerini yumuşatarak Fed'in faizleri Haziran ayından itibaren artırabileceği beklentilerini de kısmen zayıflattı. Dolar dünkü düşüşe rağmen haftayı yüzde 2'nin üzerinde değer artışı ile kapatmaya hazırlanıyor. Doların geçen haftaki değer kazanımı ise yüzde 2.5 düzeyindeydi.

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