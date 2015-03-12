Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ali Babacan ve Erdem Başçı'yla değerlendirme yaptık, sonunu tatlıya bağladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile yaptıkları ekonomi toplantısına ilişkin olarak, "Sonunu tatlıya bağladık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan'ın yeniden MİT Müsteşarlığı'na atanmasını ise 'isabetli' olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı János Áder'le yaptığı basın toplantısında şunları söyledi: "Hakan Fidan'ın şu an vermiş olduğu karar isabetli bir karar olmuştur. Bu kararından sonra sayın Başbakan'la da görüştük. Bu işin hukuki bütün incelemelerini yaptırdık. Hukuken tekrar görevine dönmesinde mani bir hal yoktur.

Olmadığı için sayın Başbakan atadı, ben atamıyorum. Çünkü seçimler sebebiyle; yargı, emniyet diğer devlet görevinden ayrılanlar, seçim öncesi ya da seçim sonrası, eğer seçimi kazanamaz da görevine dönmesi gerekiyorsa, özlük hakları saklı kalması kaydıyla, görevlerine dönme hakkı var.

Bu konuda hukuken boşluk var diyenler, hukuku bilmiyorlar. Bu işleri bilmeden konuşuyorlar. Nasıl yıpratabiliriz, bunun gayreti içindeler. Biz işimize bakıyoruz. Şu an MİT Müsteşarımız kaldığı yerden görevine devam edecektir. Bizim bir sıkıntımız yok."

'Babacan ve Başçı'yla görüştük, tatlıya bağladık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın yaptığı ekonomi sunumuna ilişkin şunları söyledi: "Görüş ayrılıklarının olmadığı bir yer söz konusu değil. Tabii ki olur ama biz sonunda bir metin açıkladık. Bu metinde de görüldüğü gibi faiz konusunu özellikle görüştüğümüzü, bunun yanında ekonomik gelişmeleri yerinde değerlendirme, büyümeyle ilgili durumu değerlendirme ve bundan sonraki sürece yönelik olarak da özellikle hassasiyetimiz şudur: yatırımların aksamaması, gerilememesi ve bu konuları görüştük. Bu konuda yatırımları teşvik edici tedbirlerin alınması noktasında Merkez Bankası'nın da bir işlevinin olacağı düşüncesini özellikle paylaştık.



Ben de yanıma ekonomiyle ilgili başmüşavirlerimizi almak suretiyle, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Bey ve Merkez Bankası Başkanımız olmak üzere değerlendirmeyi yaptık. Sonunu tatlıya bağladık. Temenni ederim ki bundan sonraki süreçte bu vardığımız neticeyi daha sık aralıklarla bir araya gelmek suretiyle sürdürürüz ve açıklarımızı bir an önce kapatır, inşallah gerek kurda, gerek faizde, gerekse özellikle Türkiye'nin yatırımlarında herhangi bir gerileme olmadan kararlı bir şekilde bu süreci sürdürürüz diyorum ve hep birlikte bu konsensüsü sağlayarak, açıklamamızı da biliyorsunuz yaptık ve bu şekilde adımları atmanın kararını aldık."