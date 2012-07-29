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Kıvanç Tatlıtuğ sanat uğruna eriyor

Kuzey Güney için 13 kilo veren Kıvanç Tatlıtuğ yeni projesi içinde 7kilo verdi

29 Temmuz 2012 20:21

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Kuzey Güney” için gece gündüz spor ve diyet yaparak hazırlanan, Kıvanç Tatlıtuğ şimdi de yeni film çalışması için 13 kilo verecek.

Yakışıklı oyuncu, Mert Fırat ve Belçim Bilgin Erdoğan’la başrolleri paylaştığı “Kelebeğin Rüyası” filmi için 7 kilo daha verince neredeyse tanınmayacak hale geldi.

Zonguldaklı şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyih Uslu’nun hayat hikayelerini konu alan filmin setinde çekilen fotoğraf, Tatlıtuğ’un ne kadar eridiğini gözler önüne serdi. Çekimler nedeniyle yaklaşık bir aydır Zonguldak’ta bulunan ve özel bir diyet yapmadığını söylese de kilo vermeye devam eden yakışıklı oyuncunun hayranları, onun bir an önce eski formuna dönmesini istiyor.

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