Kıvanç Tatlıtuğ sanat uğruna eriyor

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Kuzey Güney” için gece gündüz spor ve diyet yaparak hazırlanan, Kıvanç Tatlıtuğ şimdi de yeni film çalışması için 13 kilo verecek.

Yakışıklı oyuncu, Mert Fırat ve Belçim Bilgin Erdoğan’la başrolleri paylaştığı “Kelebeğin Rüyası” filmi için 7 kilo daha verince neredeyse tanınmayacak hale geldi.

Zonguldaklı şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyih Uslu’nun hayat hikayelerini konu alan filmin setinde çekilen fotoğraf, Tatlıtuğ’un ne kadar eridiğini gözler önüne serdi. Çekimler nedeniyle yaklaşık bir aydır Zonguldak’ta bulunan ve özel bir diyet yapmadığını söylese de kilo vermeye devam eden yakışıklı oyuncunun hayranları, onun bir an önce eski formuna dönmesini istiyor.