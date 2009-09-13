Tatlıtuğ aşkına işinden oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ile adı aşk dedikodularına karışan "Uçuş Keyfi" programının sunucusu Neşe Sapmaz, işinden oldu.



"Uçuş Keyfi"nin yeni sunucusu, daha önce TV8’de "Geniş Ekran" adlı sinema programı sunan Bilge Andaç Gülseren oldu. Kıvanç Tatlıtuğ’un iki hafta önce sabaha karşı arabası ile evine bıraktığı Neşe Sapmaz, hakkında çıkan haberler yüzünden "Uçuş Keyfi"nin yapımcısı ile sorun yaşamıştı. Tüm uyarılara rağmen demeç vermeye devam eden Sapmaz, sonunda işinden oldu.



Uçuş Keyfi’nin yapımcısı Mustafa Gün, havacılık programı yaptıklarını ancak magazin ağırlıklı çıkan haberler nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Sapmaz’ı, olayın unutulması için herhangi bir açıklama yapmaması konusunda defalarca uyardığını belirten Gün, “Neşe Sapmaz, uyarılarımıza rağmen açıklamalarına devam ederek 'Uçuş Keyfi'nin farklı şekilde anılmasına yol açtı. Daha fazla yıpranmamak için yapım ekibi olarak böyle bir karar aldık.” dedi.



